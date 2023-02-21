近日基隆國道客運9026路線的爭議頻傳，包括脫班、調度及路線問題，都讓往返基隆與台北的通勤族叫苦連天，也有多位基隆市議員表達關切，希望客運業者能夠盡快改善。基隆市政府交通處長王圳宏21日表示，業者已申請全部路線延駛南港轉運站，最快本周內會獲准。

國道客運9026路線的爭議方興未艾，日前才因為有許多民眾向市府及民代陳情，指自福和客運及皇家客運接手經營後，該路線有許多問題，包括上下班尖峰時間上不了車，導致大排長龍，或是沒有預留座位給各站點乘客。基隆市政府15日才邀集台北市區監理所及客運業者研議改善方案。

但近來福和客運的營運狀況並沒有明顯地改善，20日上午甚至因為業者調度問題，產生不少民怨，也讓包括林沛祥、張之豪等基隆市議員，在臉書痛批業者無視通勤族的權益，讓民眾連回家都痛苦不堪。

張之豪表示，福和客運接手後，9026路線的營運狀況實在滿糟的，他看不出來有什麼教化的可能，但仍要想辦法要求業者限期改善，提升載運的服務品質。他認為若業者不改善，就應嚴格開罰。

林沛祥也表示，客運業者20日上午的調度問題，公路總局將連續裁罰，責令業者改進。他指出，民眾更期待的是業者能提供穩定的班次，讓民眾能夠準時上班、好好下班。

王圳宏表示，15日基隆市府與客運業者在協調時，業者便表示，接獲民眾的多方投訴，當時就有意將所有的班次都延駛到南港轉運站，但仍需公路總局的許可，因此上周僅公布假日期間會延駛到南港轉運站。

王圳宏透露，台北市區監理所20日已行文台北市、新北市及基隆市，徵詢交通主管機關的意見，待三市同意後，監理所會報請公路總局正式核定變更。最晚在24日之前，9026路線全面延駛到南港轉運站將會獲公路總局核定。