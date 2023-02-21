友達光電長期深耕台灣及海外能源市場，其高品質的太陽能模組的關鍵元件-高效太陽能單晶PERC電池-便是由中美矽晶生產。為滿足友達光電大尺寸高效單晶PERC電池的強勁需求，中美矽晶已搶先於2022年完成全新產線M10兼容G12的擴產計畫，平均效率將可達台灣業界最高的23.5%；產品可靠度如光衰/熱光衰/MLT等，皆符合友達/台灣/國際的各項標準規範，並且可在未來持續推升平均效率，同時也呼應政府的能源轉型政策，與全球太陽能產業接軌。

友達光電的太陽能模組品質長期受到台灣及國際一線大廠的肯定與支持，為符合客戶規範，友達光電特別在台中園區引進與認證機構相同的可靠度測試設備，經過國際原廠校正與認證，可完整符合台灣VPC品質規範及國際可靠度認證。中美矽晶與友達光電皆是長期耕耘台灣市場的在地優良企業，垂直整合讓規劃與協調更有效率，產品客製化切換更有彈性，雙方合作在地生產可有效縮短供應鏈，進一步鞏固台灣在地綠色能源產業的韌性。

受到國際減碳淨零浪潮驅使，與台灣能源自主化的政策支持，太陽能建置與發電量每年持續突破歷史新高，預估台灣2050年再生能源佔比將達七成，不僅促使太陽能業者在技術品質上持續精進，也隨著產業需求而持續升級與擴產。太陽能產品的勝出關鍵在於長期可靠度的模組品質保證，以及高轉換效率/低衰減的電池技術。友達光電的高瓦數模組產品除了可廣泛運用在各類型的場域，例如大型電廠/漁電共生/農電共生/商業屋頂；同時透過友達光電自行研發的太陽能發電監控系統，企業/民間用戶都能及時且有效的掌握發電效益，為後續維運作最有效的規劃與資源分配。

中美矽晶與友達光電皆是深耕台灣數十年的優良企業，這次在大尺寸領域的結盟是雙方期盼已久的成果，將攜手為台灣的太陽能產業打造世界級的高效能大尺寸電池與模組，未來也將導入新世代N type技術Topcon，不僅可持續供應最先進的產品與技術，也將為用戶帶來長期穩定的發電收益。透過此次合作，中美矽晶與友達光電合力推出的高瓦數產品搭配友達光電的能源系統，將為台灣太陽能業界提供優質且可靠的在地產品，強化整體供應鏈的技術能量，並為台灣的經濟發展建構穩定與可靠的能源基礎。