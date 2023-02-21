台大在去年8月函文公告，撤銷前新竹市長林智堅的台大國發所碩士學位、註銷其學位證書，黃姓民眾提行政訴訟請求教育部及台大撤銷函文，並不得執行，台北高等行政認為，黃的訴訟不合法，裁判駁回，可分別提抗告或上訴。

黃提起行政訴訟，分別對教育部、林智堅為請求，應撤銷台大撤銷林智堅碩士學位、註銷其學位證書的公告，此部分，北高行政法院認為，函文公告內容只是表明林的論文有因學位遭撤銷而得下架，屬觀念通知性質，並非行政處分，且黃對林請求部分也不適格。

北高行政法院表示，黃對台大請求部分，與黃自身就此有何法律上利害關係等，均有疑問，縱使黃主張得對函文提起銷訴訟，也未經訴願，不得逕行提起此部分之訴，這2部分都裁定駁回。

合議庭指出，黃請求台大不得執行部分，因函文是觀念通知性質，並非行政處分，自無黃所稱台大就函文尚須進一步執行之問題，則亦無尚得請求台大不得執行之餘地，判決駁回。