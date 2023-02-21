台灣民意基金會今（21）日公布最新民調，2024總統大選，如果是賴清德、侯友宜、柯文哲三人競爭，有三成二支持侯友宜，二成八支持賴清德，二成支持柯文哲。如果是賴清德與侯友宜對決，也有四成七支持侯友宜，三成三支持賴清德，無論是「三腳督」或「捉對廝殺」，都是侯友宜領先。對此，媒體人張禹宣就表示，「『不關心政治的選民』正是侯友宜得以連任大勝的主力關鍵」，引發討論。

張禹宣今日在臉書上PO出一篇「不關心政治的人決定政治」的文章表示，「最近有兩份民調，第一份是台灣民意的政黨支持度調查，國民黨旱地拔蔥來到27.1％，民進黨則是26.9％，但沒有支持任何政黨的人民最大黨，則是以29.3％佔據多數。另一份《美麗島電子報》則是直指在三腳督中，賴清德以33.7％領先侯友宜的32.2％」，張禹宣更接著說，「但之所以得到這樣的數據，關鍵在於加總後是100％，換言之，未表態者已遭排除，這些人正是不支持任何政黨，台灣民意的多數」。

張禹宣強調，「比起在網路上活躍的政治愛好者，社會上的多數人對於時事新聞多半不太關心，政治議題也相對冷感。但卻不代表這些人不會投票。而這些人正是侯友宜得以連任大勝的主力關鍵：不關心政治的選民」，張禹宣更指出，比起強烈的藍綠意識形態，侯友宜的支持者多半是對於政治無感，一般視為中間甚至是台派選民，而這些人在民意調查的傾向中，就剛好被歸類在所謂沒有政黨支持的傾向裡頭，在侯友宜尚未表態的前提下，選民自然傾向被動」。

最後張禹宣也坦言，「而這股超越黨派，政治冷感的人民，卻是侯友宜最大的底氣，也是民調測不出的底蘊，以曾經的一個美髮廳阿姨所言，對於政治冷感也不曾參與總統大選，但如果侯友宜出來，『我會投他一票』」。