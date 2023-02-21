立院今（21）日三讀通過「疫後特別條例」，普發6000元現金，最快將在4月中旬發放。對此，高雄市長陳其邁喊話，先前條例拖拖拖，拖了1個多月時間，既然現在特別條例已經通過了，呼籲立法院朝野盡快協商加快審查特別預算，以減輕民眾負擔。

國人引頸期待的普發6000元現金，今在立院上演表決大戰，最終三讀通過「疫後特別條例」，行政院後續會將特別預算案送請立法院審議，經立法院三讀通過後，才可動支相關預算。綠委鍾佳濱受訪時指出，今天條例通過後，總統公布實施，最快4月中以後有機會能普發現金。

對此，陳其邁今表示，之前這個特別條例這樣拖拖拖，拖了1個多月時間，既然現在條例都已經通過，希望特別預算加快審查，朝野應該要把「怎樣減輕負擔」放在前面，對於有一些「小差異」，應盡速啟動朝野協商，才能快點減輕民眾負擔。

至於高雄會如何促使民眾落地？陳其邁表示，高雄從2月到4月有非常多密集的演唱會，以及郵輪來訪，加上開放邊境的後疫情觀光可期，因此一方面希望擴大內需，加速執行商圈、夜市的商家振興，二方面也希望透過觀光及演唱會所帶來挹注的效果，來振興高雄的服務業及商家。