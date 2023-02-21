鶯歌區2處禁行大貨車科技執法3月1日啟動。（警方提供）

新北市鶯歌區鄰近桃園八德、國道3號，為大型車行駛熱點路段，且轄內國中、國小各級學校密集，為維護學童通學安全，新北市交通局規畫在學校周邊路段上放學時段，禁止15噸以上大貨車通行，包括中正二路鄰近鶯歌國小路段、永和街鄰近鳳鳴國中及鳳鳴國小路段等。警方為遏止大貨車違規，已在中正二路及鳳七路、永和街口2處，建置科技執法設備，運用AI人工智慧進行影像分析，於禁行時段自動辨識大型車輛，3月1日起正式執法。

新北市交通警察大隊表示，今年1月15日已啟用鶯歌區永吉國小禁行大貨車多功能科技執法，啟用至今計取締禁行大貨車38件、逆向行駛186件及闖紅燈67件，為保障學幼童上放學安全，將持續運用科技執法設備加強防制交通違規，並分析相關成效評估設置科技執法設備。

交大強調，科技執法係以防制違規肇事、改善行車秩序為目的，非以取締為主要目標，提醒民眾確實遵守用路規則，尊重行人路權，共同維護新北交通安全。