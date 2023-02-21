英國進行為期六個月的周休三日試驗計畫，最終結果顯示，多數企業還不會回到每周五天的工作制，且出現營收表現上升、離職率大幅下修等優點，最大的改變則是員工倦勤的比例降低，多一天休假較能在生活與工作間取得平衡。

綜合外媒報導，該計畫由非營利組織4 Day Week Global、英國智庫Autonomy、波士頓學院、劍橋與牛津大學的研究人員執行，共有61家組織、近3千名員工參與，產業範圍涵蓋銀行、教育、IT及零售等產業。

企業可以選擇讓員工多休假一天或工時降至原本的八成，但薪水報酬與工作產量都必須與原先的標準相同。最終結果出爐，61家企業中的56家公司願意維持周休三日的模式，其中18家願意將該政策永久化。

透過這次的試驗，高達71%的員工倦勤率降低，39%的員工壓力獲得緩解，員工臨時請假的機率也下降65%，對於雇主而言，部分企業在試驗期間的營收，比前一年同期成長超過三分之一，員工效率有所提升。

報導提到，這份英國試驗跟去年12月在美國、愛爾蘭與澳洲等地進行小規模試驗的結果相似，先前這些研究也顯示營收和員工生產力有所成長，而且缺勤率和流動率下滑。