2月21日是「世界母語日」，國立自然科學博物館2022年起開始，推動定時台灣台語導覽解說，去年12月新開設《科博做伙講》Podcast節目以台語說科學，2023年的母語計畫更多元，涵蓋原住民族太魯閣族、排灣族，並籌備台灣台語、台灣客語展場語音導覽服務，揪觀眾活用多元母語玩科學。

台語Podcast《科博做伙講》去年12月開播，由地質學組張鈞翔博士擔任主持人，他以台灣台語談科博、聊科學，每月隔周更新，揭開科博蒐藏庫的面紗、能源與科學革命、兔年主題等等，多元主題節目，受聽眾歡迎。

《科博做伙講》主持人張鈞翔分享，不同語言轉換要完整翻譯所有字句並不容易，艱澀的科學專有名詞，通常先以臺灣華語表達，再用臺灣台語補充說明，避免過度牽強的解釋，使語感、詞彙意義失真。以「靈長目」為例，由台灣華語直接發音，再以台灣台語補充其特徵，是有智慧、手腳靈活的動物，讓聽眾快速理解，更有親切感。

除線上台語科學節目，解說員與志工在第一線接觸觀眾，也是母語傳播的重要媒介。科博館今年招募具「台語專業證照」的解說生力軍，將持續培訓館內解說員及導覽志工，增進台灣台語職能。另科博館也與台中市聾人協會合作，提供台灣手語翻譯導覽服務，營造環境友善場域。

國立自然科學博物館長焦傳金表示，科博館作為公眾空間及學習平台，響應不同國家語言及多元母語責無旁貸，可增進族群間彼此了解、溝通、接納。「世界母語日」喚起各界對母語保存的意識，期待民眾踏進科博館，實際參與豐富多元的科教活動，用母語認識科學。

科學教育組主任徐典裕指出，近年配合學團參觀申請，解說員會依需求安排多元語種導覽解說，例如：在科學中心進行的演示教學，以台灣台語主講，搭配教學道具，深入淺出地帶孩童認識光、大氣、聲波等物理概念。

目前科博館也攜手台中教育大學，已選定常設展廳超過300個展點，錄製台灣台語的語音導覽內容；另針對台灣客語（大埔腔），也和專家重新潤飾展場語音導覽、數位語音導覽(icobo APP)，以生動的故事引導方式，讓觀眾聽著客語融入展場情境。

科博館今年陸續辦理母語日系列活動，如：原住民族文化與植物體驗、台灣台語繪本親子導讀等，228連續假期也將迎來台中市賴厝國小「古錐囡仔合唱團」，歡迎來聆聽充滿活力的台灣台語童謠演出。