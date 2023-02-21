智原去年第四季合併營收為32.5億元，季成長0.2%、年成長23%，去年第四季毛利率為47.6%，歸屬於母公司業主之淨利為5.2億元，基本每股盈餘為2.11元。

智原2022年全年合併營收較前一年成長62%、達130.7億元，全年歸屬於母公司業主之淨利為24.6億元，基本每股盈餘達9.88元。

智原表示，回顧去年第四季，產品組合方面，委託設計收入季增7%，年增22%，達4.5億元，創下單季新高紀錄；受惠ASIC量產需求延續，量產營收年增22%，達到24.5億元。毛利率較去年第三季小幅下降至47.6%，營業利益率20.0%，歸屬於母公司業主之稅後淨利為5.2億元，季減少12%，年增加10%。

智原表示，即使全球景氣逆風，去年智原營收、獲利仍創下新高，許多財務指標仍刷新紀錄，營收連四年成長並寫下歷史新高。智原2022年營收成長62%、達130.7億元；矽智財收入年增26%，連兩年成長、達13.4億元；委託設計受惠穩定接案，年增22%、達17.2億元新高紀錄；量產扮演成長引擎，較前年大幅成長高達78%、達100億元，連續四年成長。獲利表現方面，本業獲利精進，營業利益較前一年成長108%、達29.2億元，營業利益率達22.4%，基本每股盈餘較前一年成長112%、達9.88元。