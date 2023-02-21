司法院21日由民事廳廳長周玫芳進行「勞動事件新制」專題報告，說明勞動事件新制施行已屆滿3年，依據司法院調查結果，當事人對於法官辦理勞動事件的滿意度超過8成，顯見新制成效獲國人肯定，會中並首映宣導影片，期讓民眾更加瞭解勞動事件新制。

周玫芳說明，自勞動事件新制施行以來，司法院持續辦理「法院勞動調解及續行訴訟制度滿意度」調查，根據最新調查結果顯示，從2020年5月1日起至2023年1月13日止，勞動事件當事人對於法官在程序中的說明、問案態度及進行效率等滿意度均達8成5

她表示，其中8成受訪者認同「勞動調解不成立由同一法官續行訴訟」制度。此外，地方法院勞動調解事件及勞動訴訟事件平均終結日數分別為63.47天、116.35天，遠少於法定辦理期間90天、180天；勞動事件平均調解成立率為57.06％。顯見勞動事件新制對於妥速解決勞動事件爭議，已有相當成效。