新竹一名孔姓男子去年6月約女網友小花（化名）在住處見面，但孔男不顧小花意願，強行親吻小花並襲胸、臀，小花試圖反抗卻反遭掐脖子。新竹地院審結，依犯強制猥褻罪，處有期徒刑6月，得易科罰金18萬，緩刑3年。可上訴。

判決書指出，孔姓男子2022年6月間，透過交友軟體結識女子小花，雙方相約見面後，孔男於凌晨時分騎機車載小花到住處，無視小花的意願，強行親吻小花的臉部與嘴唇，再以手強行撫摸小花的胸部、臀部及陰部，甚至在小花試圖踹他下體反抗時，掐住小花的脖子，使小花頭部撞擊牆壁，導致小花頸部及手腕擦刮傷。

新竹地院審理時，法官認為孔男只為了滿足個人慾望，無視小花的拒絕與抵抗，以暴力的方式猥褻小花，絲毫不尊重他人的性自主決定權及身體控制權，造成小花心裡難以抹滅的陰影，實在不可取。

法官指出，念及孔男認罪，還算知道悔改，也與小花達成和解，小花更表達願意不追究、原諒孔男的意思，兼衡孔男有工作、犯罪動機、目的、手段、品行等一切情狀，依犯強制猥褻罪，處有期徒刑6月，得易科罰金18萬元，緩刑3年。可上訴。