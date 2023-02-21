疾病管制署今天公布，北部出現今年第2例漢他病毒症候群病例！為一名名50多歲男性，近期無旅遊史，活動地以工作地及住家周邊為主，住家並無鼠類蹤跡，不過，因為在飼料倉庫工作的需要，常接觸到鼠屍或老鼠排泄物，懷疑就是感染源。

疾管署防疫醫師林詠青表示，男子今年1月30日陸續出現發燒、頭痛等症狀，當日就醫後返家，因症狀惡化，2月3日於家中再次昏倒，送至急診並收治住院，經通報檢驗確診，所幸目前已出院。

林詠青指出，男子工作會接觸到鼠屍或老鼠排泄物，是目前懷疑的最大感染源。目前相關接觸者無疑似症狀，衛生單位已進行各項調查及衛教防治工作，並前往個案工作地周邊進行補鼠作業。

依據歷年統計資料顯示，漢他病毒症候群國內自2011年以來累計42例，其中1例為境外移入（感染國家為印尼），各月均有發病病例，且各年齡皆有風險，請民眾提高警覺。

疾管署副署長羅一鈞強調，今年迄今國內已有2例漢他病毒症候群病例，但屬於零星個案，並非群聚，還不到拉警報，且這2例工作、職業都有接觸老鼠，上一例個案為飼養小鼠業者，因此提醒民眾，只要是容易接觸老鼠的民眾都要做好防鼠措施。

疾管署表示，漢他為人畜共通傳染病，人類吸入或接觸遭帶有漢他病毒鼠類排泄物或分泌物（包括糞、尿、唾液）汙染之飛揚的塵土、物體，或被帶有病毒的嚙齒類動物咬傷，就有感染的風險。

疾病管制署呼籲，落實「不讓鼠來、不讓鼠住、不讓鼠吃」是預防漢他病毒最有效的方法；如發現鼠類排泄物，應先佩戴口罩、橡膠手套及打開門窗，並以稀釋漂白水(100cc市售漂白水＋1公升清水)潑灑於可能被汙染的環境，待消毒作用30分鐘後再行清理。