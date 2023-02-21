國內浮潛聖地小琉球，前年疫情趨緩重新開放時，21家當地浮潛業者協商共同將浮潛收費從每人300元(或350元)調漲至400元，今遭公平會認定為聯合行為開罰，考量業者受疫情影響，21家浮潛業者只處最低10萬元至15萬元罰鍰，合計共235萬元。另琉球觀光發展協會居中促成此行為，也併予裁罰15萬元。

因疫情2021年5月至8月，小琉球曾一度全面停止浮潛，後於同年8月24日重新開放，但公平會接獲檢舉調查發現，該年8月18日，琉球觀光發展協會出面找當地浮潛業者開會議研擬「屏東縣琉球鄉浮潛業者防疫計畫指引」，申請重新開放浮潛業務，彼此透過LINE群組及開會相互討論交換意見，合意調漲浮潛收費標準。

同時具名聯合聲明，配合疫情防疫工作，將一個教練可以帶10位遊客比例降至只帶5位，且以降載後及防疫措施的成本增加，將浮潛體驗價調整為每人400元，參與的浮潛業者高達21家。

公平會指出，這21家浮潛業者為小琉球浮潛服務市場的主要供應業者，共同將收費標準從每人300元或350元調漲為每人400元。且持續於LINE群組討論維持收費標準，彼此相互監督，確保所有浮潛業者遵行，已構成公平交易法第15條禁止之聯合行為。

考量業者受疫情衝擊，只對浮潛業裁罰每家10萬元至15萬元，共235萬元罰鍰。公平會再次提醒業者，同一行業事業如因經濟不景氣致業務難以維持，必須有公平交易法第15條第1項但書規定的聯合需要行為，且事前向該會申請例外許可，否則將觸法。