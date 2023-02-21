縣府為推廣傳統公有零售市場新風貌，提升傳統市場新形象，鼓勵全縣市場參加經濟部優良市集暨樂活名攤評核活動，2022年竹北公有零售市場獲最高榮譽4星優良市集，市場內有7家攤商獲評樂活名攤。

縣長楊文科21日頒發獎牌鼓勵，肯定竹北公有零售市場經過環境與衛生、自理組織、特色經營、顧客經營、政府參與及商品特色、攤位特色、服務特色等評分項目中脫穎而出，期盼攤商持續提升市場品質，為消費者食安把關，進一步達成創新翻轉的目標。

竹北公有零售市場自治會長曾文正說，現今攤商走向文青、文創等設計規畫行銷，甚至與外送平台合作並逐步整合，市場攤商販售的各類食材品質穩定、優良，顧客可以安心選買，安心食用。

竹北公有零售市場共有84家攤商，有7攤獲評為樂活名攤，其中嘉屏肉品獲得4星評價，家家香肉脯行、菊本地黑豬肉和正添商行等3攤獲選2星，竹興商號、美鳳製麵部和黑豬肉專賣店等3攤獲選1星。

嘉屏肉品攤商許英峻的妻子說，為提供優良肉品，保持肉品品質，他們採用AA等級的黑豬肉，並改善精進，要求品質、品管及設備提升，像是常溫設備、無菌消毒等，肉品進場前做好消毒，分割工作時則維持20度溫度以內，做好各項品質管控，才能對顧客健康有所保障。

縣府產發處長陳偉志表示，全縣共有11處公有零售市場，鼓勵各處自治會提升市場品質參與評核，該處協助攤商通過評核機制，邀請專業委員至現場評選，盼縣內持續被評核出示範標竿的市集及名攤。