新北市68歲陳姓老翁昨晚搭乘欣欣客運670號公車返家，結果因戴口罩的問題與公車司機發生激烈爭執，雙方一路大吵到路線末站，最後雙方互告對方妨害名譽，老翁還另對公車司機提出妨害自由告訴，中和警方派員到場後雙方已無口角情事，所提出的告訴皆依規定受理。

據了解，新北市68歲陳姓老翁昨(20)日晚間在永和頂溪捷運站搭乘670號公車準備返家，上車後因口罩沒戴好，露出鼻頭遭公車司機57歲陳姓男子大聲斥責，結果兩人因此爆發口角糾紛，雙方一路吵到位在中和區興南路三段的末站景新站，最後陳姓駕駛不讓陳翁下車，並且請同事報警處理。

陳翁指控司機出言不遜，吵到激動處司機不僅還嗆聲要把陳翁趕下車，還罵「你們這些退休老人就是使用免費票」；陳翁說，而且到景新站時，吳姓站長出面要協調兩人談和，結果一發現陳翁是退伍老兵，站長還試圖用退伍時的上校軍銜施壓，讓陳翁極為不滿。

不過吳姓站長則反控是陳翁不滿被司機指責口罩沒戴好，認為司機的口氣不尊重老人，而且他還用不雅、難聽的字眼辱罵司機，雙方才會越吵越火爆。

針對末站不讓陳翁下車，吳姓站長則解釋，當時是因為司機請同事報警，所以還沒那麼快開門，結果陳翁就控司機不給下車，但其實當老翁反映的時候，司機就讓他下車了，沒有不讓他下車的狀況。

吳姓站長也反控陳翁當時還找了包括兒子在內的5、6位友人到站，那時他出面想要當和事佬，但老翁朋友的根本沒有想要講和的意思，最後便由警方到場處理；他強調，一切都有車內錄影為證，之後交由司法處理。