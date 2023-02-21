COVID-19疫情趨緩，不過身邊仍不時傳出有人確診，最常見的症狀就是喉嚨痛。三峽恩主公醫院泌尿科高銘鴻醫師則呼籲，有些人喉嚨痛會吃喉糖舒緩，不過喉糖是食品，「不是藥」，小心吃多了喉嚨更不舒服。

高銘鴻在臉書發文指出，有些人確診轉陰之後，喉嚨會持續不舒服很長一段時間，於是考慮利用市面上常見的喉糖來讓喉嚨舒服一些，而使用喉糖有下列注意事項：

●是食品不是藥

高銘鴻指出，市面上的喉糖（尤其超商能買到的那些）基本上都是無法宣稱具療效的「食品」。它們會用薄荷、甘草、川貝等成分，達到舒緩疼痛的效果，但不能當作藥。

●注意含糖量

市面上很多喉糖的成分都含糖，可能會造成蛀牙、吃進太多熱量等問題，吃太多糖也可能讓喉嚨更不舒服。高銘鴻就提醒，應選擇含糖量低的產品。

●別忽略保養

不要因為吃了喉糖一時覺得比較舒服，又開始大聲、大量說話。適度讓喉嚨休息，才是根本之道。

●必要時就醫

高銘鴻呼籲，如果喉嚨痛得很嚴重，吃喉糖也沒有改善，甚至更不舒服，就別再拖了，還是趕緊就醫尋求專業協助。