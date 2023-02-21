今年進入第十屆的H.O.T.原創音樂大賽，主辦單位台灣青年夢想聯盟協會月初因為籌不到比賽經費，宣布停辦。消息曝光後，音樂圈一片扼腕。曼秀雷敦公司得知消息後允諾贊助賽事經費，讓擁有音樂才華並懷抱創作夢想的青年學子能持續發展，確保這個少見的國內音樂創作比賽不會因經費不足而中斷。

第十屆原創音樂大賽評審長艾怡良。(戴志揚翻攝)

歌手周興哲擔任第九屆原創音樂大賽評審長。(戴志揚翻攝)

這次挺身而出的曼秀雷敦公司，長期致力於公益，今年也推出「曼秀雷敦軟膏公益限定版」，透過藝術創作的正能量，喚起社會大眾對弱勢兒童的關懷。所以在聽到因為經費短缺，可能阻斷年輕人音樂創作之路的消息後，主動表達願意贊助經費，體現品牌核心價值愛與關懷，用實際行動將溫暖與善意傳遞到社會每個角落。

林宥嘉等歌壇重量級歌手都曾經擔任評審長。(戴志揚翻攝)

H.O.T.原創音樂大賽是學生進入歌壇的管道之一，過去幾屆比賽的評審長，都是歌壇重量級人物，包括周杰倫、張惠妹、林俊傑、伍佰、林宥嘉、蕭煌奇、蕭敬騰、周興哲等人都曾經擔任比賽評審長，今年第十屆的評審長，已經確定由曾經獲得金曲獎最佳女歌手及最佳作曲人獎得主艾怡良擔任。

原創音樂大賽，每年都會吸引超過三百組學生報名參加，現在傳出比賽不中斷，讓很多準備多時的同學與音樂愛好者感到非常開心，因為在台灣音樂創作的管道缺乏，每次的比賽都是成就夢想和展現才華發光的機會。協辦單位，台北城市科大流行音樂事業系主任薛忠銘老師也表示欣慰。他說，每年的H.O.T.原創音樂大賽可以讓年輕的音樂人和創作者展現才華和創意。為參賽者提供舞台，學習如何將自己的音樂作品推向更廣泛的聽眾，也讓唱片公司從中挖掘更多音樂人才，是華語流行音樂圈一個非常重要的產學平台，過去的確也因此找到很多好手，理想混蛋就是第六屆的參賽者。

在確定得到經費奧援之後，第十屆H.O.T.原創音樂大賽預計在六月中下旬展開網路徵件，九月將分別在臺北以及高雄舉辦複賽，總決賽則是在臺北舉行，主辦單位台灣青年夢想聯盟協會感謝熱心企業伸出援手，近日也開始進行賽事的安排及規劃，並號召更多歌壇重量級大師加入，期望經由賽事，可以不間斷的挖掘出更多音樂創作人才，並銜接至音樂產業，為華語流行音樂注入新血。