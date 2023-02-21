中鋼3月內銷盤價，六大鋼品漲幅在每公噸新台幣600~1200元不等，此次盤價上漲後已大約完全反應原物料價格的漲幅。目前鐵礦砂價格已漲至每公噸126美元左右，認為鋼市的需求是否真的增加要到今年第二季才較明朗，預期鐵礦砂價格將在目前位置整理一段時間。法人預期，2023年鋼價在目前價位再大幅上漲的機會不大，業者獲利不易提升但股價已在相對高檔，法人維持鋼鐵產業個股中立的投資建議。

中鋼公布3月內銷月盤價，熱軋鋼板及鋼捲皆為每公噸上漲1200元、熱軋鋼捲API料每公噸上漲800元、冷軋鋼捲每公噸上漲新台幣1000元、電磁鋼捲上漲600元、熱浸鍍鋅鋼捲則每公噸上漲600~1000元，漲幅符合預期。此次中鋼的盤價上漲幅度符合預期，中鋼盤價自今年1月已經反彈回漲，但中鋼表示最快要今年2月才可以轉盈，認為轉盈時間較慢主要因為元月適逢農曆過年，工作天數及出貨量能不足。

法人預期，中鋼今年第一季可以由虧轉盈，但是3月的盤價開出後，已大約將過去兩個月都沒有足額反應的原物料、國際鋼價相對漲幅反應完成。目前鐵礦砂價格在上漲一段時如法人預期的進入盤整，後續鋼價能否再漲會直接受到鐵礦砂價格的短期波動影響。法人認為鋼市的需求是否真的增加要到今年第二季才較明朗，預期鐵礦砂價格將在目前位置整理一段時間。

中鋼元月營收262.45億元，年減34.43%、月減15.26%，符合預期。從鐵礦砂價格維持上漲、大陸的房地產、土敘地震後續營建需求展望目前仍偏樂觀。

對台灣鋼鐵廠而言，由於中鋼近三個月的盤價漲幅偏低，因此中下游在接單上具有價格競爭力可擴大接單量能，目前業者對備庫存的意願也佳，預期今年首季上游鋼廠的出貨量能無虞。大陸基建拉抬經濟議題應屬今年大陸重點政策，下月大陸將舉辦的全國人大會議，可望再推出刺激經濟政策，在大陸防疫封控放鬆房地產可望反彈的預期下，用鋼需求可望回升的預期持續發酵，並帶動鐵礦砂價格持續穩步上漲，短期鋼價可望維持反彈上漲。