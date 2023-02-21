台北市松山高中有學生未依規定訂購外食，遭校方要求在校門手舉「不寫外食單 別來讀松山」牌子，引發議論。北市教育局21日表示，處罰方式、內容應符合教育的正向意義，引導學生了解過錯，避免再犯，已請學校處置類似事件時應審酌執行方式，顧及學生尊嚴、處置合理性及教育性。

松山高中學生在校門手持「不寫外食單 愛校做到翻」、「不寫外食單 別來讀松山」等標語，引起議論，台灣青年民主協會批評，處罰方式是在羞辱學生，如同古代「洗門風」。

教育局派員赴學校了解後於21日說明，本事件起因為學生未完成訂購申請，並以過期不實文件提交學務處。學校人員肯定學生犯錯後態度良好、有反省之意，故提議到教學區宣導訂購外食程序，經學生同意，學生提出標語內容、宣導時間及改為站在校門口內側。

教育局認為，處罰方式、內容應符合教育的正向意義，引導學生了解過錯，避免再犯，已請松山高中未來處置類似事件時應審酌執行方式，顧及學生尊嚴、處置合理性及教育性。

松山高中表示，將請校安中心調整輔導管教方式，除考量當事人感受外亦須顧及其他人的評價，避免外界產生誤解。