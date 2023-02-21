BEV方面，2022年純電動車品牌仍以特斯拉（Tesla）為首位，但市占率下滑至16.6％，相反地，比亞迪（BYD）在純電動車的市占率提高至11.5％，成長主力來自比亞迪低價車款海豚貢獻約23％的銷量，兩者市占落差僅剩5個百分點。2023年特斯拉和比亞迪市場策略有明顯差異，特斯拉在全球市場進行降價策略；比亞迪則推出品牌「仰望」挑戰高階市場。BEV排行榜第四名後的品牌則略有變動，如歐拉、小鵬、Renault掉出前10大排名；豪華車系BMW則是近年首次進到前10名，銷量翻倍，位居第九名。

PHEV方面，則由比亞迪以銷量94.6萬蟬聯冠軍，年成長率高達247％，市占率迅速擴張至34.5％。其他品牌則在市占率上缺乏進展，兩大豪華車系BMW、Mercedes-Benz名次未改變。理想汽車則受惠於產品線擴展使銷量增加，名次進而提升至第五名；Jeep則是因美國銷量成長位居第七名。然而，Volvo、Volkswagen和Toyota銷量和市占率均下滑，2021年仍在第七名的Audi也掉出前十大排行榜。TrendForce表示，2022年PHEV雖在中國銷量翻倍，但歐洲地區卻呈現衰退，故品牌的策略將是決定今年各區域PHEV銷量的關鍵。

TrendForce表示，2023年汽車生產流程逐步改善中，疫情影響也已逐漸退散，消費者對出遊、工作等外出需求上升，有利於汽車銷售。但全球性通膨、利率調升和企業裁員則不利於消費信心。目前觀察汽車市場憂喜參半，但新能源車仍將持續上升，預估今年銷量可達1,451萬輛，年增36.2％。