友達長期深耕台灣及海外能源市場，其中關鍵元件高效太陽能單晶PERC電池便是由中美晶生產。為滿足友達大尺寸高效單晶PERC電池的強勁需求，中美晶已搶先於2022年完成全新產線M10兼容G12的擴產計畫，平均效率將可達台灣業界最高的23.5％。產品可靠度如光衰／熱光衰／MLT等，皆符合友達、台灣、國際的各項標準規範，並且可在未來持續推升平均效率，同時也呼應政府的能源轉型政策，與全球太陽能產業接軌。

友達的太陽能模組品質長期受到台灣及國際一線大廠的肯定與支持，為符合客戶規範，友達特別在台中園區引進與認證機構相同的可靠度測試設備，經過國際原廠校正與認證，可完整符合台灣VPC品質規範及國際可靠度認證。垂直整合讓規劃與協調更有效率，產品客製化切換更有彈性，雙方合作在地生產可有效縮短供應鏈，進一步鞏固台灣在地綠色能源產業的韌性。

太陽能建置與發電量每年持續突破歷史新高，預估台灣2050年再生能源占比將達7成，不僅促使太陽能業者在技術品質上持續精進，也隨著產業需求而持續升級與擴產。太陽能產品的勝出關鍵在於長期可靠度的模組品質保證，以及高轉換效率／低衰減的電池技術。友達的高瓦數模組產品除了可廣泛運用在各類型的場域，例如大型電廠／漁電共生／農電共生／商業屋頂。同時透過友達自行研發的太陽能發電監控系統，企業／民間用戶都能及時且有效的掌握發電效益，為後續維運作最有效的規劃與資源分配。

中美晶與友達這次在大尺寸領域的結盟，將攜手為台灣的太陽能產業打造世界級的高效能大尺寸電池與模組，未來也將導入新世代N type技術Topcon，不僅可持續供應怚進的產品與技術，也將為用戶帶來長期穩定的發電收益。透過此次合作，中美晶與友達合力推出的高瓦數產品搭配友達的能源系統，將為台灣太陽能業界提供優質且可靠的在地產品，強化整體供應鏈的技術能量，並為台灣的經濟發展建構穩定與可靠的能源基礎。