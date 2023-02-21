丁噹在IＧ秀出與小金城武合照。（摘自IG）

丁噹去年曾透露有個外型高帥，貌似金城武的鮮肉追求者，因為她來台展開《搭錯車》音樂劇巡迴演出，而對方在大陸工作，兩人聚少離多而遲遲沒有進一步發展。她昨晚在IG放閃，秀出和小金城武親密貼臉，托腮露出甜蜜笑容的照片，兩人正在一起享用排成愛心形狀的海膽、及美味點心，她還在限動寫上「花開」，似乎意味著有開花結果的好消息。

丁噹單身15年，去年在大陸認識擔任演員的小金城武，對方小她15歲，經常約她吃飯也會溫馨接送，但她展開巡演後，抽不出時間跟對方見面，如今丁噹秀出甜蜜合照，網友紛紛留言恭喜，祝福丁噹脫單，對此，丁噹坦言兩人確實有約會，「最近就享受約會的時光囉！」她表示，這幾天剛好工作告一段落，所以約一起吃個飯，不過照片那時是3人一起出去，當時朋友起鬨說「外傳你們是情侶，應該來拍個合照啊」，於是兩人才拍下貼臉照。

她害羞說：「目前還沒有到確認關係的那一步，彼此都在進一步了解對方跟享受約會的時光，（不是都說這時候最美好嗎），好朋友們先不用替我著急囉！」