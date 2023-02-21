前行政院發言人陳宗彥被爆料接受業者招待喝花酒，外界質疑台南地檢署包庇吃案，台灣高檢署已派主任檢察官南下調查。法界人士認為，當年南檢在處理這起貪汙案過程，確實有不少違反檢方辦案的疑點，難怪會被外界質疑，台高檢應盡速查明原委，向外界說明。

法界人士認為，一般而言，檢察官偵辦重大案件，經常是從小案「順藤摸瓜」，本案也是如此，但檢察官辦了許久，卻始終摸不到「瓜」，當年承辦檢察官為何如此確信陳宗彥違反《貪汙治罪條例》，上簽分他案偵辦？因此承辦檢察官報請檢察長分他案的簽呈，所附上的資料及依據是什麼？ 台高檢的調查小組應釐清當年簽呈上所附的資料，究竟只是陳宗彥受監聽的譯文？還是與酒店業者對價關係的涉貪資料？

依據已曝光的法院判決附表資料顯示，這起酒店包庇案，南檢一開始是2011年10月，針對某派出所所長實施通信監察，一共續監23次，包括時任台南市政府民政局長陳宗彥也被監聽，一直監聽到2014年1月，2013年12月南檢搜索酒店，甚至之後還曾再搜索約談酒店業者多人，但結果最後只查酒店業者與陳宗彥以外的「嫖客」。

而南檢偵辦過程，雖然監聽到陳宗彥疑似召妓「小芸」、或接受業者性招待，但南檢卻從來沒有傳喚或約談過派出所所長、「小芸」、陳宗彥？這名派出所所長還在檢察官簽結前的同年3月突然退休，時任分局長還特頒「功在警界」紀念品，給予肯定及祝福，恭喜他功成身退，如今看來相當諷刺。

南檢沒辦出陳宗彥貪汙案，卻將一堆監聽資料附在妨害風化案卷內？而且承辦檢察官2014年高升主任時，南檢明知這件案件敏感，案件也沒依檢方慣例由他的《圓股》後任檢察官接辦，反而將案件移轉給同是檢察官妻子的《義股》續辦？本來說好的分他案要辦陳宗彥，最後卻簽結，不了了之，種種疑點，難免令外界質疑。

法界人士認為，如果當年南檢認為陳宗彥案偵查已臻完備，且查無犯罪實據而簽結，為何不向外界公開簽結的事證，說明當年偵查已臻完備，經得起檢驗，反而又分他案調查？這無異是自打嘴巴，自承當年的偵辦「仍有偵查未完備之處」？難怪各界質疑聲浪不斷，所以台高檢應盡速查明原委，以昭公信。