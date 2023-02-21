中共中央政治局今日召開會議，決定2月26日至28日在北京召開中國共產黨第二十屆中央委員會第二次全體會議。中共總書記習近平主持會議。會議討論了中共中央政治局向中央委員會作的工作報告，亦討論《黨和國家機構改革方案》稿，決定根據這次會議討論的意見進行修改後將文件稿提請二十屆二中全會審議。

據新華社，會議指出，十八大以來，中共中央把深化黨和國家機構改革作為推進國家治理體系和治理能力現代化的重要任務，按照堅持黨的全面領導、堅持以人民為中心、堅持優化協同高效、堅持全面依法治國的原則，全面深化黨和國家機構改革，黨和國家機構職能實現系統性、整體性重構，為黨和國家事業取得歷史性成就、發生歷史性變革提供了有力保障，也為繼續深化黨和國家機構改革積累了寶貴經驗。

會議強調，中共二十大對深化機構改革作出重要部署，對於全面建設社會主義現代化國家、全面推進中華民族偉大復興意義重大而深遠。必須以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，以加強黨中央集中統一領導為統領，以推進國家治理體系和治理能力現代化為導向，堅持穩中求進工作總基調，適應統籌推進「五位一體」總體佈局、協調推進「四個全面」戰略佈局的要求，適應構建新發展格局、推動高質量發展的需要，堅持問題導向，統籌黨中央機構、全國人大機構、國務院機構、全國政協機構，統籌中央和地方，深化重點領域機構改革，推動黨對社會主義現代化建設的領導在機構設置上更加科學、在職能配置上更加優化、在體制機制上更加完善、在運行管理上更加高效。

會議討論了向第十四屆全國人民代表大會第一次會議推薦的國家機構領導人員建議人選和向政協第十四屆全國委員會第一次會議推薦的全國政協領導人員建議人選。會議確定將以上內容作為二十屆二中全會的議題。

會議還討論國務院擬提請第十四屆全國人民代表大會第一次會議審議的《政府工作報告》稿。

會議強調，今年是全面貫徹二十大精神開局之年，做好政府工作，要按照中央經濟工作會議部署，扎實推進中國式現代化，堅持穩中求進工作總基調，完整、準確、全面貫徹新發展理念，加快構建新發展格局，著力推動高質量發展，更好統籌國內國際兩個大局，更好統籌疫情防控和經濟社會發展，更好統籌發展和安全，全面深化改革開放，大力提振市場信心，把實施擴大內需戰略同深化供給側結構性改革有機結合起來，突出做好穩增長、穩就業、穩物價工作，有效防範化解重大風險，推動經濟運行整體好轉，實現質的有效提升和量的合理增長，持續改善民生，保持社會大局穩定，為全面建設社會主義現代化國家開好局起好步。

會議指出，要全面貫徹落實中央決策部署，堅持穩字當頭、穩中求進，實施積極的財政政策和穩健的貨幣政策，加強各類政策協調配合，形成共促高質量發展合力。要著力擴大國內需求，加快建設現代化產業體系，切實落實「兩個毫不動搖」，更大力度吸引和利用外資，有效防範化解重大經濟金融風險，穩定糧食生產和推進鄉村振興，推動發展方式綠色轉型，保障基本民生和發展社會事業，努力完成今年經濟社會發展目標任務。要加強政府自身建設，大興調查研究之風。會議還研究了其他事項。