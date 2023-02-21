屏東企業響應公益，捐贈社區行動生活復能車。(屏縣府提供)

屏東企業響應公益，捐贈社區行動生活復能車。(屏縣府提供)

中洲建設公司及屏東不動產開發商業同業公會，為支持屏東縣政府推展行動生活復能政策，共捐贈3台行動生活復能車及相關設備，21日的捐贈暨啟動典禮上，屏東縣長周春米親自接受捐贈，而行動生活復能車自即日起將分階段巡迴各鄉鎮提供服務。

周春米表示，就任縣長時就與衛生局討論，希望能提供民眾可近性復能服務，因此，特別感謝中洲建設董事長黃啟倫及屏東縣不動產開發商業同業公會理事長王明山，各捐贈300萬元，才能夠有3輛復能車以提供社區長輩使用。

由於屏東縣人口快速老化，導致有復能等照護需求民眾日益增加，加上縣內許多鄉鎮位屬偏遠地區，民眾就醫不便，生活復能照護服務利用的質與量普遍不足。

所以除了有車，也要有專業團隊來支持，周春米感謝各醫師、護理師、物理治療師等的投入，讓長輩們延緩失能、減少身體痠痛，讓大家基本生活機能復原。縣府未來將以行動生活復能車模式，提供民眾相關服務，並善用各項設備，一起守護社區民眾的健康。

經屏縣衛生局評估各鄉鎮的照護資源、人口老化情形及生活復能需求，服務初期階段會先在屏中地區的新園鄉、新埤鄉及萬巒鄉三個鄉鎮試辦，之後預定擴大至其他資源不足鄉鎮。行動服務個案由當地衛生所護理人員、醫師評估確認後，由現場物理治療人員執行服務，時間為每周一至周五，上、下午各一場，將有2位物理治療師搭配衛生所醫護人員，預計每場次服務20至30位民眾。