玉山銀行與玉山志工基金會共同發起「玉山黃金種子計畫」多年，盼能讓偏鄉的孩童藉由閱讀縮小城鄉差距、減少知識傳遞的距離。桃園市新興國小圖書室藏書老舊、數量偏少，為此市府引進各界資源協助擴充學校的藏書量，新興國小玉山圖書館也於今天落成。

教育局表示，在玉山銀行及玉山志工社會福利慈善事業基金會的愛心捐助下，市內目前有12座「玉山圖書館」，包括內柵、沙崙、溪海、瑞梅、公埔、德龍、內定、海湖、幸福、霄裡、山豐及新興國小共12校，今天落成的新興國小玉山圖書館更是成為全國第174座玉山圖書館。

教育局指出，新興國小位於蘆竹區與桃園區交界的農業區內，校內圖書室因日久年深而顯得陳舊，書籍更是因為孩子經常閱讀使用有些許破損情形，且館舍內的藏書略顯不足。新興國小校長古艷麗說，閱讀是學校教育的重大底蘊，校方會積極引進政府與社會各界資源推動閱讀教育的軟硬體，擴充學校的藏書量，這次爭取到玉山圖書館，盼鼓勵學生多多閱讀。

教育局表示，新興國小玉山圖書館的落成啟用典禮由「玉山室內樂團」的樂聲，再加上新興國小學生熱情的舞蹈演出揭開序曲，學生也親手繪製精美的卡片感謝玉山志工基金會的贊助。市府及校方則分別致贈感謝狀，表達對基金會愛心的感謝。

教育局局長劉仲成說，玉山志工基金會以行動協助學校教育，是企業回饋社會的最佳典範，市府積極結合企業資源挹注閱讀教育的軟硬體設備、充實學校圖書館藏書量、提高書生比，未來將在八德區成立1座愛的書庫，達成每個行政區都有愛的書庫的目標，朝向營造更臻完善的永續閱讀優質校園。