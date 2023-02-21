世界先進財務長暨發言人黃惠蘭表示，客戶整體需求減緩使上季晶圓出貨量約44.1萬片8吋晶圓，季減30％、年減41％。雖有較佳匯率及成本改善抵消部分影響，但營收規模縮小、平均售價（ASP）季減5％、稼動率季減15個百分點，均使毛利率明顯下滑。

展望首季，世界先進預期營收將降至79～83億元，中位數約81億元、季減約15％，為近3年低點。稼動率估續降10個百分點，使毛利率降至29～31％、中位數30％約為近5年半低點。營益率降至14.5～16.5％間，下探7～10年單季低點。

世界先進營運長尉濟時表示，上季約10％產能為客戶提前生產備貨，首季預期仍有個位數比例產能用於提前備貨。惟消費電子市場終端需求續疲，工業用半導體需求亦進入庫存調整，預期公司整體稼動率將再季減10個百分點。首季財測假設新台幣兌美元匯率為30.1元

黃惠蘭表示，世界先進首季晶圓出貨量估季減7～9％，平均售價估季減1～6％。毛利率估季減約9個百分點，影響因素包括稼動率下滑影響約5個百分點、新台幣升值影響約2個百分點，平均售價下滑及成本折舊增加則影響約2個百分點。

因應產業進入劇烈庫存調整周期，世界先進保守審慎進行今年資本支出計畫，全年金額估約100億元，較去年194億元大減，主因遞延部分設備移入時間、持續進行成本控制。其中，55％用於建置晶圓五廠廠務設施及產能，30％為其他晶圓廠設備去瓶頸，15％為例行維修。

尉濟時指出，世界先進目前訂單能見度縮減至約3個月。首季月產能約27萬片8吋晶圓，約略持平上季。今年產能估約339萬片8吋晶圓，年增約8％，主因晶圓五廠第三季月產能將達1.5萬片，以及晶圓三廠去年新增2.4萬片月產能完整貢獻。

以產品營收觀察，世界先進上季電源管理、大尺寸面板驅動IC、其他、中小面板驅動IC分占78％、11％、6％及5％，營收分別季減25％、40％、23％、65％。由於小尺寸面板驅動IC、電源管理及其他產品需求持續減緩，首季電源管理與其他營收占比估較上季下滑。

尉濟時表示，而世界先進今年折舊金額將隨產能調整而逐季增加，首季約18.4億元，全年約84億元。董事長暨總經理方略表示，目前看來景氣有望逐季回升，但第二、三季市況仍處於較低迷或溫和回溫態勢，景氣尚未恢復正常狀態，回溫幅度仍有待觀察。