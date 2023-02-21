針對國發會20日通過國道7號建設計畫，預計2025年動工、2030年全線完工。陳其邁今強調，再次感謝行政院、環保署、國發會核定該計畫，後續還要再送行政院核定。（柯宗緯攝）

針對交通部推出「中央促進公共運輸使用方案」，行政院會23日將拍板，其中南高屏交通月票預計在1000元以下。對此，高雄市長陳其邁今（21）日表示，方案已經在算了。（柯宗緯攝）

針對交通部推出「中央促進公共運輸使用方案」，行政院會23日將拍板，其中南高屏交通月票預計在1000元以下。對此，高雄市長陳其邁今（21）日表示，方案已經在算了，將朝公車電動化、路線捷運化、城鄉一致化等三大目標，落實南北交通平權。

陳其邁今在市政會議前受訪指出，稍早已與交通部通電討論南高屏交通月票事宜，高雄也會提出方案，目前已經在算了。他強調，支持擴大整體交通運輸，一方面節能減碳，減少碳排放，二方面希望兼顧減少南北城鄉差距。

陳其邁提到，北部地區捷運路網，大概是高雄3倍以上，公車的數量雙北約5500至6000輛，高雄約900輛、台南大概是400輛，因此南部公車的路網也不足，若中央指示推動交通月票，補助資源可能只是落在北部地區，而無法照顧南部民眾需求。

因此，陳其邁重申，將朝公車電動化、路線捷運化、城鄉一致化等三大目標來擴大公共運輸，以落實南北交通平權，而高雄市也會提出方案，讓通勤族負擔降低，同時吸引機車族轉搭大眾運輸，解決高雄交通問題。

此外，針對國發會20日通過國道7號建設計畫，預計2025年動工、2030年全線完工。陳其邁今強調，再次感謝行政院、環保署、國發會核定該計畫，後續還要再送行政院核定，總經費1357億，全長23公里，最重要是要紓解交通壅塞、降低車禍肇事率，希望能如期如質完工。