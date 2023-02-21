不少人都有蹲下站起來時感到頭暈、眼前一黑的經驗，並將這種狀況視為「貧血」，不過大腸直腸外科醫師鍾雲霓表示，貧血雖然會使人頭暈，但「站起來頭暈」更常見的原因其實是「姿態性低血壓」，容易發生在血管彈性不佳的人身上，除此之外高血壓也會引起頭暈。

鍾雲霓在臉書粉專發文指出，貧血的診斷標準是抽血數據裡的「血紅素」或「血容比」，而男性的血紅素正常值為13~14g/dl，女性的正常值則是12~13g/dl，若數值在這個正常值以下，報告就會出現不同顏色的警示。但因為個人體質，如地中海型貧血、缺鐵性貧血等，或固定流失血量，如經血等，有些人天生的基礎血紅素就不高，因此數值落在10以上都還在可接受範圍內，大致不影響治療和判斷。

鍾雲霓表示，貧血雖然會導致頭暈，但一起身就頭暈的狀況，更常見的原因其實是「姿態性低血壓（Orthostatic hypotension or Postural hypotension）」，指人體從平躺、蹲著、坐著等姿勢，突然站起時，血壓明顯下降，引起頭暈、眼前一黑的狀況，判斷標準為血壓的收縮壓下降>20mmHg或舒張壓下降>10mmHg。姿態性低血壓除了會頭暈外，也容易讓人在起身時眼前一黑昏倒，尤其血管彈性不佳的人更容易發生。

此外鍾雲霓也說，還有另一個會引起頭暈，卻很容易被忽視的常見慢性病，就是高血壓，高血壓的標準為130/80mmHg，高於數值就要考慮就醫、用藥和規則治療，而血壓每上升20mmHg，就是嚴重度提高的表現，也就等於平常血壓數值落在180以上的人，罹患各種疾病的風險，如中風、心肌梗塞等，會遠高於160以上的人，160以上的人又會高於140以上，所以不能輕忽血壓檢查。