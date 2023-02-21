針對教育團體要求盡快將全國幼兒園師生比從1：15調整為1：12，教育部長潘文忠今表示，調整幼兒園師生比的政策已進入細部規畫階段，未來將採循序漸進方式進行，112學年先從公共化幼兒園開始推動；至於私幼，將採用獎勵補助方式，引導他們往這個方向移動。

潘文忠今天下午出席教育部「表揚推展本土語言傑出貢獻獎」頒獎典禮，會前他接受媒體採訪表示，調整公私立幼兒園師生比是今年教育部的施政重點，國教署去年已和各縣市盤整各區域幼兒園設置情形，今年更是密集的和各縣市及私幼團體溝通，最後決定採循序漸進的方式來處理。

潘文忠說，調整幼兒園師生比，將以分年分階段方式來進行，112學年會先從公共化幼兒園（公幼及非營利幼兒園）來做；至於私幼部分，教育部則將採獎勵補助的方式，引導他們調整。最終希望公私立幼兒園都朝師生比1：12的方向邁進。

潘文忠說，關於幼教品質，不同區域有很大的差異，教育部國教署近期會再跟各縣市盤整做最後的確認，並聽取幼教團體的建議，統整後提出調整公私幼師生比的完整計畫。