透過講座，使民眾更加了解歐亞水獺習性及如何正確生態旅遊。(圖／金門縣政府提供)

金門縣野生動保協會指導何厝社區居民如何觀察水獺及排遺辨識技巧。(圖／金門縣政府提供)

為保育歐亞水獺，使民眾更加了解歐亞水獺習性及如何正確生態旅遊，金門縣政府委託金門縣野生動物救援暨保育協會辦理「今夜尋獺去!水獺友善生態旅遊講座」，並於何厝社區舉辦聚落水獺生態宣導會，除分享水獺習性及監測影像，並宣導社區民眾勿餵養遊蕩貓狗，及說明後續水獺友善設計工程的改善方向，獲得民眾熱烈的支持。

根據資料顯示，歐亞水獺於台灣本島已近30年間未曾有過野外發現紀錄，目前僅存於金門，在台灣陸域哺乳類紅皮書名錄中更被列入國家極度瀕危等級。

縣政表示，為保育這些僅存於金門的「嬌客」，近年在林務局與水土保持局的補助下，除進行監測外，並針對水獺出沒熱點，設置水獺友善階梯、導引網、車燈反射器等設施，同時強化遊蕩犬貓捕捉，並與在地社區合作共同巡守，維護水獺的生存環境。

縣府也指出，因水獺的活動區域與鄉村聚落高度重疊，近期以歐亞水獺動物行為的角度進行鄉村整建工程，逐步改善社區內既有的風水池、水路通道等設施，使水獺能自由進出社區聚落內。如2022年執行洋山社區聚落的棲地改善工作，在與金沙鎮公所的合作下，目前已觀察到多隻水獺個體回歸，並在聚落內多處風水池留下排遺，顯示相關改善作業已有初步成效。

何厝社區發展協會表示，未來預定將水獺形象結合社區農產品進行推廣，例如水獺地瓜餅、水獺串珠等產製品均已在規劃製作中；此外，縣府亦開始規劃水獺友善產品、生態旅遊等標章認證制度，希望與水獺保育工作互相結合，期望金門的歐亞水獺能長久永續生存。

動保協會指出，因歐亞水獺習性隱蔽，在金門並不容易直接觀察到歐亞水獺活動，但湖庫周邊、聚落風水池等處仍偶可發現水獺留下的排遺記號，民眾如有發現水獺活動痕跡，可至「獺足金門」平台(https://otter.tbn.org.tw/)進行回報，金門縣政府亦設置「獺足金門」YouTube頻道(https://www.youtube.com/@lutraland-km)，適時揭露及科普這些難能可貴的水獺影像與新知。