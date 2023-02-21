為保育歐亞水獺，使民眾更加了解歐亞水獺習性及如何正確生態旅遊，金門縣政府委託金門縣野生動物救援暨保育協會辦理「今夜尋獺去!水獺友善生態旅遊講座」，並於何厝社區舉辦聚落水獺生態宣導會，除分享水獺習性及監測影像，並宣導社區民眾勿餵養遊蕩貓狗，及說明後續水獺友善設計工程的改善方向，獲得民眾熱烈的支持。
根據資料顯示，歐亞水獺於台灣本島已近30年間未曾有過野外發現紀錄，目前僅存於金門，在台灣陸域哺乳類紅皮書名錄中更被列入國家極度瀕危等級。
縣政表示，為保育這些僅存於金門的「嬌客」，近年在林務局與水土保持局的補助下，除進行監測外，並針對水獺出沒熱點，設置水獺友善階梯、導引網、車燈反射器等設施，同時強化遊蕩犬貓捕捉，並與在地社區合作共同巡守，維護水獺的生存環境。
縣府也指出，因水獺的活動區域與鄉村聚落高度重疊，近期以歐亞水獺動物行為的角度進行鄉村整建工程，逐步改善社區內既有的風水池、水路通道等設施，使水獺能自由進出社區聚落內。如2022年執行洋山社區聚落的棲地改善工作，在與金沙鎮公所的合作下，目前已觀察到多隻水獺個體回歸，並在聚落內多處風水池留下排遺，顯示相關改善作業已有初步成效。
何厝社區發展協會表示，未來預定將水獺形象結合社區農產品進行推廣，例如水獺地瓜餅、水獺串珠等產製品均已在規劃製作中；此外，縣府亦開始規劃水獺友善產品、生態旅遊等標章認證制度，希望與水獺保育工作互相結合，期望金門的歐亞水獺能長久永續生存。
動保協會指出，因歐亞水獺習性隱蔽，在金門並不容易直接觀察到歐亞水獺活動，但湖庫周邊、聚落風水池等處仍偶可發現水獺留下的排遺記號，民眾如有發現水獺活動痕跡，可至「獺足金門」平台(https://otter.tbn.org.tw/)進行回報，金門縣政府亦設置「獺足金門」YouTube頻道(https://www.youtube.com/@lutraland-km)，適時揭露及科普這些難能可貴的水獺影像與新知。
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