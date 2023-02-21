土耳其飛行員在美國受訓的資料畫面

美國雖因為土耳其堅持採購俄製S-400防空系統，已將它踢出F-35專案外，但如今卻主張，由於成本上漲，安卡拉必須再支付額外的費用。

據《保加利亞軍事網》（BulgarianMilitary.com）20日報導，由於土耳其2021年9月已被迫退出專案，因此正與美方接觸，討論歸還已投入的14億美元（近425億台幣）資金。然而，除了這筆款項外，美國卻倒過來要安卡拉再支付額外的費用。

而美方要求土耳其這麼做的理由在於，參與F-35專案的土國企業因為受華府制裁，打斷F-35供應鏈，以致成本增加。

而在美國前總統川普2018年8月13日簽署同意制裁案前，同一年6月時，土耳其在美國舉行的儀式中，接收了編號18-0001和18-0002的F-35隱形戰機。不過，制裁生效後，美國先是扣押這些用來訓練的戰機，接著又停止交付土耳其4架F-35戰機。

而在F-35約2.4萬個機身配件中，土耳其廠商負責製造817個，至於在約3,000個發動機零組件裡，則幫忙打造188個。直到2021年9月，土耳其國防承包商才停止供應F-35零組件，並正式被剔除在專案外。

土耳其軍事採購機構國防工業總署（Presidency of Defence Industries）署長狄米爾（Ismail Demir）2021年便說，美方告訴他們，將土耳其剔除，會增加5—6億美元（152—182億台幣）成本。