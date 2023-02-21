2022九合一選舉牽動2024總統大選，藍綠白都想奪得總統寶座，同時立委選戰也隨之到來，引發各界關注。而臉書粉專「QuickseeK快析輿情資料庫」今（21）日就發文指出，從六都49位區域立委中，以國民黨「這位立委」網路好感度最低，僅0.27；其次是一向在網路享有極高聲量的民進黨立委高嘉瑜（0.32），頗令人意外；另一位排名後段的則是國民黨立委費鴻泰（0.43）。

臉書粉專「QuickseeK快析輿情資料庫」今（21）日在臉書上PO出一篇「這幾位2024危險了？六都立委網路聲量好感度大盤點」的文章表示，「2024前哨戰即將開打，除了總統大選外，立委初選提名也將是一場腥風血雨」，而QuickseeK快析資料庫從六都立委近半年網路聲量好感度來分析，六都49位區域立委中，以賴士葆的網路好感度最低，僅0.27。其次為高嘉瑜(0.32)以及費鴻泰(0.43)。進一步觀察倒數前十名的立委們所在區域，台北市立委就包辦5個名額，由此可見台北市很有可能是此次立委選舉中的激戰區。

該粉專更強調，六都立委中，國民黨的賴士葆（0.27）因「超徵」議題強烈主張應仿照新加坡，讓全民共享經濟紅利，引來許多負面批評聲浪，導致網路好感度墊底；再來則是民進黨高嘉瑜（0.32），她因2022大選前針對林智堅論文爭議喊出「一屍五命」，隨即引來許多黨內人士的不滿砲轟。而選舉結果也不幸讓高嘉瑜一語成讖，導致民進黨敗選後，全台黨員檢討大會中不斷有黨員批評高嘉瑜，甚至喊出應該開除高嘉瑜等激烈言論，種種負面聲量讓高嘉瑜網路好感度在民進黨所有立委中墊底，同時也是總排行倒數第二。

而倒數第三的費鴻泰（0.43），負面聲量來自徐巧芯表態想挑戰費鴻泰，徐巧芯的眾多網路支持者開始聚集在費鴻泰粉專、或各種提到費鴻泰的新聞貼文中，留言要費鴻泰「該退休了！」、「把機會讓給年輕人！」，造成費鴻泰網路好感度偏低。羅明才（0.44）負面聲量部分因為其父羅福助天道盟出身的黑道背景，使其成為許多親綠粉專在選前攻擊國民黨也有黑道的共同箭靶。

該粉專最後更強調，「各政黨立委初選即將登場，這幾位網路好感度倒數的立委們，應更加注意其發言，否則一不小心就『炎上』惹怒網友與廣大的支持者，燒光自己的福氣值，進而影響到自己的連任之路」。