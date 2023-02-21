南部水情嚴峻，經濟部水情小組日前決議，台南地區3月1日起調升為減量供水橙燈，對用用水大戶進一步限水。台水今說明，將以去年半年的用水平均量為準，要求工業用戶節水10％、千度以上非工業用戶游泳池、洗車、三溫暖及水療業者減供20％。將派員詳查如發現超量，會與縣市政府執行水表鉛封強制減供。

台水表示，包括安平、官田、永康、新營、台南科技等工業區、南部科學園區(台南園區)，採總量管制方式實施節水10％。非科學園區及工業區的每月用水量1000度以上工業用戶，實施節水10％。

至於每月用水量1000度以上非工業用戶、游泳池、洗車、三溫暖及水療業者及其他非生活必需用水，由減量供水10％循序漸進至減量20％，避免產業一下子衝擊太大。但一般家戶，維持夜間10點至隔日6點減壓供水。

台水表示，大用戶節水量計算，是以2022年4到9月月用水量平均值為準。本月22日將發送減量供水通知單予大用戶，於3月1日啟動減量供水措施。一週後派員巡查減量供水戶是否有超量情形，如有超量，第一次應開具勸導單，第二次與縣市政府會同執行鉛封減供措施。