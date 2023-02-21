針對聊天機器人ChatGPT對申請入學及大學教育造成的衝擊，教育部長潘文忠今天表示，教育部將透過各大學協進會蒐集大學的意見，對於學生在論文或升學考試中使用ChatGPT進行規範，以避免產生負面影響。

潘文忠今天下午出席教育部「表揚推展本土語言傑出貢獻獎」頒獎典禮，對於ChatGPT可能可能影響到大學申請入學，他受訪表示，ChatGPT有其長處，但學生在學習歷程檔案的整理，是要呈現自己的學習過程，而且還要經過高中老師審核認證後，才能拿來參加大學申請入學。

潘文忠說，學生參加申請入學時，大學除了看學習歷程檔案，還會兼顧學測成績，同時還有免試、筆試及實作等，他們會以多元交叉的方式，去了解學生的綜合表現。

潘文忠說，ChatGPT是學生學習輔助的工具，無法表現自己長處及量點，而老師進行面試時，最想看到的是學生對自己最好的陳述，學生應該清楚了解這一點。況且，招聯會常委會最近也會就此議題進行討論，提出申請入學的因應之道。

此外，各大學最近也重視ChatGPT對教育產生的影響，紛紛組工作小組來研究及研擬面對方案。潘文忠說，教育部將和各大學校院協進會一起蒐集ChatGPT的相關資料，未來不管在論文寫作及入學考試上，都會對使用ChatGPT的行為進行規範。