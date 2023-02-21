一名女網友分享，某天半夢半醒之間，聽到有小朋友在床尾處蹦跳，起初她以為是妹妹，忍不住怒譙對方很吵，並要求妹妹滾出去，隔天起床看到妹妹還是很不高興，就忍不住數落了幾句，怎料妹妹聽了卻納悶地說「你有鎖門我是進不去的！」讓她全身秒起雞皮疙瘩。

一名女網友近日在Dcard上分享，妹妹的房間在她隔壁，某天她很累，一回到房間就躺下休息了，不久後卻突然聽到一陣嘻笑聲，而且還感覺到有人在床尾跳著，讓她的床上下震動，硬生生把她吵醒了。

原PO表示，本以為是妹妹進來玩鬧，因此她不耐煩地說「我很累，你可以閉嘴嗎？」結果對方卻把她的話當耳邊風，揉著睡眼惺忪的眼睛，發現床尾有一個小朋友在跳，明明身高完全對不上，當下她卻堅信是妹妹，於是暴氣直呼「喂你真的很吵，不要在別人睡覺的時候跳來跳去，而且你不敲門還一直笑，滾出去！」

原PO透露，在她吼完以後，聲音就不見了，隔天早上她起床看到妹妹，數落了對方一番以後，妹妹莫名其妙地看著說「你有鎖門我是進不去的！」讓她瞬間全身起雞皮疙瘩，後續妹妹也堅決表示昨晚根本沒進她房間，後來原PO的爸媽得知這件事，也立刻去廟裡求了平安符，讓她掛在房間裡。

靈異故事引起網友討論，「如果常出現就要注意了，這次以後沒發生類似的事，就當成一場夢魘」、「趕快去廟裡收驚吧」、「可能你是在做夢」、「是夢吧？我也有曾睡午覺，感覺有個乾癟的小孩手在拍打我的枕頭，然後我就醒來看到一雙手，默念六字箴言，閉上眼再醒來就消失了」。