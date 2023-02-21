因《花路阿朱媽》入圍第59屆金馬女主角獎的新加坡演員洪慧芳，動人演技擄獲全台觀眾熱烈支持，趁著新年新氣象加入凱渥集團，開啟事業的新篇章。洪慧芳對台灣一點都不陌生，三不五時就常飛來與朋友聚聚，所以對這個寶島有著非常深切的熟悉感。

洪慧芳分享台灣是一個可以讓人放鬆心情，放空自己，休閒吃喝玩樂的好地方，「我特愛吃這裡的滷味和逛夜市，也喜歡找一些設計獨特打卡的咖啡廳，然後可以在那裡坐上一整天，或者跟朋友開車下中南部去旅遊，在這邊我的生活可以非常的精彩，所以就算我一個人來台灣也不會覺得寂寞。」

洪慧芳因為金馬入圍打開知名度，一直以來都很期待能夠開拓海外市場，加上台灣的劇本、題材多元化，角色發揮空間很彈性並擁有豐富的創作性，讓她對未來事業發展有更高的期許，「我不會侷限我的角色類型，只要是劇本好角色有的發揮，我都會去嘗試和挑戰。」目前她正在拍攝新加坡的電視影集，今年7月將為會抵台擔任『亞洲說 國際原創故事徵集大賽』評審。