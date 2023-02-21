台北市政府規定飲料店禁用塑膠杯以來，店家都改用紙杯裝，不過一名女網友日前抱怨，到某家連鎖飲料店買飲料發現改用紙杯後，好幾次沒裝滿，且一度感覺珍珠也變少，不滿偷偷減量，對此，有店員解釋，因為紙杯裝到滿，杯口容易沒封好，所以少給是正常。

原PO日前在Dcard發文，自從飲料店換成紙杯後，買好幾次都發現飲料沒裝滿，「拿到看起來都至少留個1公分高！」也發現平時店員都會將飲料到滿，再刮掉杯口泡沫，達到滿杯，但現在省略這一步，質疑「是不是想省成本？」更指出用紙杯裝，看不見內容物，一度感覺珍珠也變少，也擔心有蟲或異物掉進杯子，不容易發現「真心不喜歡紙杯，有人也有同樣的感受嗎？」

而原PO的發言引來網友熱議，紛紛留言：「如果這麼在意這一口，就自己帶杯子，還可以扣5塊又環保」、「要不要考慮一下乾脆戒掉手搖飲好了，就不用擔心東擔心西」、「我很常拿到七、八分滿，都會開手電筒照」。

最後還釣出飲料店店員解釋原因，「還真的是太難封杯，泡到滿杯還得挖掉一口！有次被調去使用紙杯的店家才發現：哇！泡到正常滿杯，根本封不起來呢」、「現任員工！紙杯滿杯是720cc，所以少給你也是正常，紙杯泡滿封膜容易沒封好滲漏，講真的少給那20cc也不會省多少成本」、「同飲料店店員，少0.5至1公分正常，怕客人拿到沒多久整個灑出來，互相體諒」。