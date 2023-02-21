雲林縣日據時期作家蔡秋桐曾任地方保正，故有「保正作家」之稱。（雲林縣政府提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣政府為響應聯合國「世界母語日」，以日據時期雲林文學作家蔡秋桐為主題，與學術單位共同編纂詩文集與影像集，21日在縣文觀處舉辦發表記者會。蔡秋桐於日據時期曾任地方保正，故有「保正作家」之稱，其作品與史料見證戰前與戰後雲嘉農村的社會發展與地方事務，是台灣文學研究的重要資料。

《蔡秋桐詩文集》、《蔡秋桐影像集》發表記者會由縣文化觀光處長陳璧君等人共同主持，特別邀請台灣文學館副館長蕭淑貞、中央研究院台灣史研究所檔案館陳淑容博士、蔡秋桐家屬出席，分享及探討蔡秋桐先生文學作品，希望藉由閱讀文學經典，持續提升雲林民眾人文素質，發掘更多在地文學創作。

陳璧君表示，蔡秋桐先生1900年出生於雲林元長鄉，曾任地方保正、第1任元長鄉長，並當選台南縣參議員。其創作文字以漢文、台灣話文夾雜書寫，具有強烈本土語色彩，可說是扎扎實實從台灣土地上長出來的文學，厚重樸實充滿台灣原味，其深厚的文化底蘊，值得鄉親共同來發掘。

陳璧君說，蔡秋桐先生擔任保正與糖廠委員期間，深入鄉村留下許多珍貴資料，保留蔡氏家族與當地早期生活影像，是台灣農村社會文化變遷最好見證，其小說及影像能讓大家了解日據時期農民最真實的生活，這股文學創作的氣息至今仍延續著，增添了雲林文化觀光休憩廊帶的亮點。

陳璧君指出，蔡秋桐先生作品與影像系列活動，包括本月3日至3月26日精選主題書展，以及本月25日主題講座「咱的日子-我們的日常」，並於4月18蔡秋桐誕辰紀念日，在其故鄉元長鄉信義國小舉辦「蔡秋桐文學館」揭牌儀式。