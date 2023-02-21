行政院今（21）日三讀通過《疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例》。對此，國民黨立委鄭麗文痛批，民進黨以人數優勢，讓國民黨爭取普發10000元的訴求石沉大海，同時，蔡政府6年來超徵超過1兆元，卻只還給百姓每人6000 元，「到底是哪門子的溫暖？」

鄭麗文今在臉書發文表示，過去3年的新冠肺炎疫情重創了國內經濟，再加上日益嚴重的通貨膨脹、全球升息潮，讓實質經常性薪資「倒退嚕」，根據主計總處所公布數據，去年每位受僱員工實質薪資較前一年，倒退了0.15%，創下10年來最大減幅，人民生活苦不堪言，荷包更大失血。

鄭麗文接著說，然而，蔡政府卻仍然年年超徵稅收，攸關民生議題的不適任閣員依然穩坐官位」，絲毫看不出新內閣溫暖堅韌，願意苦民所苦的決心，反而依舊罔顧民意，她嗆問，原本超徵的稅收發還一萬到民眾口袋，難道「不比被民進黨浮濫使用更讓老百姓安心？」

鄭麗文指出，總統蔡英文在108年時，曾說要行政院拿出具體方案，讓收入較少的民眾優先分享經濟成長紅利，「將經濟發展的成果用於照顧弱勢上，也是改善分配的方式」，蔡並強調，這本就是國家的責任，「結果四年前的承諾直到現在才實現，還態度堅決、只給6000元」。

最後，鄭麗文坦言，與民進黨相比，國民黨在立院的席次較少，但長期以來謹守「護國保台」、「為民服務」的原則，堅持與人民站在同一陣線，她也保證，雖然三讀後所發放的金額，和大家期望的有所出入，但自己絕不負人民的期待，會繼續監督執政黨盡速完成發現金。