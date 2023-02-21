新冠肺炎疫情雖然趨緩，然而，流感疫情卻來勢洶洶，台南市政府衛生局指出，各級學校上周開學以來，台南校園傳出有2所國中共有2個班級出現約5至10名學生上呼吸道群聚通報，學生就醫診斷多為A型流感，多屬輕症，但衛生局仍呼籲家長、學生不可輕忽流感威脅。

衛生局指出，近期全台流感、腸病毒伴隨開學，造成傳播風險上升，台南近日即有2所國中各別有同1班出現7人、10人同時有上呼吸道群聚情形，就醫診斷為A型流感。

衛生局表示，台南市國中小學生施打流感疫苗比例達7、8成，目前通報學生雖多為輕症，但仍要提醒可能把流感傳染給家中長輩或幼童，因此也特別呼籲，務必做好個人手部衛生及咳嗽禮節，盡量避免出入人潮擁擠、空氣不流通的公共場所，如出現呼吸道症狀應戴口罩、盡速就醫，降低重症及死亡風險。

此外，台南市目前還有446劑流感疫苗，衛生局也提醒，符合接種資格的民眾盡速接種。

教育局指出，目前就學校通報情形，屬零星個案，校方也會進行環境清潔與消毒，提醒師生多留意自身健康狀況，落實生病在家休息，不上班不上課，防範病毒傳播。