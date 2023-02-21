美麗島電子報董事長吳子嘉昨(20)日公布2024總統大選最新民調，若國民黨由郭台銘上陣，賴清德更將以37%，勝過柯文哲的24.7%、郭台銘的20.4%。對此，資深媒體人黃揚明認為，郭尋求回國民黨的起手式使其人設崩壞，而這份民調是郭台銘參選總統的警鐘。

吳子嘉公布的2月最新民調顯示，在1對1情況下，國民黨侯友宜對上民進黨賴清德，侯的支持度46.9%，比賴40.2%，多出6.7個百分點。如果國民黨改由鴻海創辦人郭台銘上陣，賴以46.2%，大贏郭達10個百分點。若改為3人廝殺，賴清德以33.7%，勝過侯友宜的32.2%、柯文哲的20.9%；國民黨若由郭台銘上陣，賴清德更將以37%，勝過柯文哲的24.7%、郭台銘的20.4%。

對此，黃揚明今(21)日在臉書指出，郭台銘自從對國民黨喊話「等一個辦法」，加上與立法院前院長王金平會面後，幾乎等於正式表態有意爭取重回國民黨參選總統，且說出「年輕氣盛」的爭議說法後，在這份2月17~18日進行的民調中，證實郭的起手式引發民意崩盤的海嘯。

黃揚明進一步指出，從交叉分析資料中，郭台銘在各年齡層都沒領先；政黨傾向的交叉分析中，郭台銘僅有42.5%國民黨支持者支持，民眾黨支持者更低到25.5%，連中立/看人不看黨、無明確回答政黨傾向等族群支持度都敬陪末座，顯見郭尋求回國民黨的起手式讓其人設崩壞。

黃揚明說這份民調是郭台銘參選總統的警鐘，面臨非常艱困的考驗。