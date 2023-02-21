很多人喜歡吃洋芋片或甜食來放鬆心情，然而這些邪惡的食物總是讓人一口接著一口，停不下來，導致事後又伴隨滿滿的罪惡感。於是有日本網友異想天開，發明了一款「零食慢食器」，要幫助廣大網民抵擋內心的惡魔。

日本網友カズヤシバタ是一位發明家，過去在網路上發表過洋芋片升高機、竹筷分割機、瓶蓋開蓋器等各種生活有趣小發明。這次他帶來新作品「零食慢食器」，利用3D列印技術，將日常生活中的食物收納罐改造成具有計時功能的「慢食器」，在推特上引發廣大迴響。

這款慢食器的設計原理，在於「靠時間斬斷欲望」。使用者一開始先把整包餅乾倒入食物收納罐內，在一般情況下，餅乾很可能會一片接一片被吃光。但是ズヤシバタ在收納罐上安裝了特殊的蓋子，只要開啟開關之後，蓋子就會自動上鎖，想拿下一片餅乾，必須等上30秒，蓋子才會再度打開，等於是幫助放慢吃零食的速度，透過延長「把食物放進嘴巴」的時間，讓人打消吃個不停的欲望。

根據ズヤシバタ本人實測，平常他吃一包餅乾，需要花10分鐘，但使用這個慢食器之後，會拉長到1小時才能吃完。這個神奇的發明在網路上公開後，瞬間成為熱門話題，有網友說，「乾脆一次拿10片」、「30秒太久了」、「能忍過30秒，以後應該就不會買洋芋片了」。也有網友開玩笑表示「這個罐子倒過來就是寵物定時餵食器」，一針見血的評論引發一票網友共鳴。