以《返校》榮獲第22屆台北電影獎最佳女主角獎的影后王淨，近日在電影《關於我和鬼變成家人的那件事》中飾演女警林子晴，除了精湛演技備受觀眾叫好，電影上映首日也直接躍上台灣票房冠軍，王淨更在《DailyView網路溫度計》新生代女星網路口碑排行榜位居第7名。

18日，王淨曾遭Dcard網友目擊與曹佑寧甜蜜牽手逛年貨大街，後來又有民眾爆料兩人現身在日本大阪關西機場，昨（19）日兩人更是先後發出貼文，文字與照片中也疑似透露蛛絲馬跡。

image source:《DailyView網路溫度計》新生代女星網路口碑排行（2022/11/22~2023/02/19）

▲王淨位居網路溫度計的新生代女星網路口碑排行榜第7名。

image source:《DailyView網路溫度計》小鮮肉男星網路口碑排行（2022/11/22~2023/02/19）

▲曹佑寧位居網路溫度計的小鮮肉男星網路口碑排行榜第6名。

王淨與曹佑寧熱戀中？民眾抓包雙雙現身大阪關西機場

日前一名網友在Dcard上爆料，在王淨和曹佑寧的IG發現不少共同點，包含兩人食指戴著同款戒指、手上戴著同款手鏈，同一天發文曬出寫春聯的照片，甚至同一天去逛士林夜市，也有其他網友貼上兩人牽手走在士林區基河路人行道的照片；另據《TVBS新聞網》報導，有民眾先前直擊王淨與曹佑寧戴著同款黑色口罩現身大阪關西機場，從照片中也可見曹佑寧頭戴黑色漁夫帽並穿著曾在IG上曝光的藍白色外套，雖然全身包緊緊但仍抵不住兩人明星光環。

相隔30分鐘曬日本旅遊俏皮照！網友：淨然這麼帥

20日下午王淨先是在IG曬出日本旅遊照片，只見她頭戴黑色貝蕾帽、身穿黑色外套與白鞋，在日本阪急嵐山站門口、用餐時留下可愛又俏皮的身影，寫下「估計出發前ㄉ裝全部都要重定」，讓粉絲紛紛留言表示「看得出來這些照片充滿愛」、「跟曹佑寧去日本？」、「咦～是男友視角嗎？」、「是小曹視角嗎？」，有網友留言「經紀人頭很痛」，王淨則曖昧回應「她頭痛的應該不只這件事」，經紀人則給出「I Feel GOOD」的答案。

30分鐘後曹佑寧也在IG上發文，曹佑寧同樣身著黑色外套、灰色長褲與白鞋，並戴上黑色粗框眼鏡，許多角度也疑似在幫友人拍照，讓許多人瘋狂猜測，「跟王淨去日本？」、「淨然這麼帥」、「王淨視角？」、「你拍我，我拍你，喜歡」。

王淨、曹佑寧不藏了？IG限時動態疑同地點用餐

事實上，18日王淨與曹佑寧就曾在IG限時動態曬出用餐照片，王淨先是以近距離拍攝餐點，寫下「阿姨的廚藝跟她的音樂一樣厲害」，曹佑寧則是以俯拍鏡頭拍攝餐點，表示「本日MVP」，從餐點擺盤與盤子顏色、紋路都讓網友猜測王淨可能真的與曹佑寧共赴大阪旅遊。

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】