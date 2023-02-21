精彩刺激的真人體能實境秀

近期超熱門的韓國大型真人實境秀《體能之巔：百人大挑戰》你看了嗎？找來100位來自四面八方的體能好手，涵蓋了健身教練、網紅、瑜珈老師、消防員、奧運國手、格鬥選手、摔角選手等多種不同職業，各方神人齊聚一堂，透過各種體能競技爭奪3億韓元（約710萬臺幣）的獎金，真槍實彈的極限考驗讓觀眾們看得大呼過癮。

除了精彩的挑戰關卡和刺激的真人競技外，節目中選手們近乎完美的體態以及面對難關時認真奮鬥的模樣也讓人目不轉睛，更有許多人因為這個節目而吸引了大批粉絲。在眾多選手中，哪一位是熱度最高的人氣王呢？《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，調查出了《體能之巔》中討論度最高的人氣選手TOP 10，每個人可都是肌肉量爆棚的實力戰將，一起來看看吧！

NO. 10 梁鶴善（梁鵠善／양학선）

職業：體操選手（曾獲奧運金牌）

IG：@ yang1yang2

韓國競技體操國手出身的梁鶴善，雖然身材在一群高壯的男性選手中較為嬌小，不過身為身經百戰的運動選手，他在賽前關卡中的耐力吊掛測試中就展現出極大的優勢，獲得了第3名的好成績。

曾經代表韓國在2012年奧運男子體操跳馬項目奪冠的金牌選手梁鶴善，在比賽一開始就備受矚目，也順利地通過了第1、2關，雖然在與隊友協力拖運1.5頓大船的關卡中落敗，不過在節目前期的表現還是受到許多人讚賞，「金牌戰力」、「是我最喜歡的選手」、「根本是第1、2集的主角」。

NO. 9 Agent H（H探員／에이전트H）

職業：海軍特戰隊

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身為海軍特戰隊的成員，被暱稱為「H探員」的Agent H一出場就讓人少女心噴發，除了強壯挺拔的身材外，穿上軍服的H探員更是讓粉絲們心花朵朵開，還有人覺得他穿起西裝的樣子和近期話題韓劇《黑暗榮耀》中的禁慾系人夫鄭成日非常相似。

海軍特戰隊出身的H探員，精實的身材與肌肉條在節目一開始就吸引了許多人的目光，雖然在第一個與對手1對1進行肉博戰搶球的關卡落敗，不過早已憑藉著短短的出場時間擄獲不少粉絲，「我想再看到H探員啦」、「H探員淘汰了，可惜」。

NO. 8 金春理（김춘리）

職業：健美運動員、健身教練

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金春理是具有17年健美資歷的運動員及建身教練，練就一身堪稱完美的肌肉線條，被人尊稱為「春理老師」的她，雖然實力堅強但仍抱持著謙卑的態度，面對眾多好手表示自己會「更認真運動」，充滿風度的表現吸粉無數。

在第1關的爭球肉博戰中，男性選手朴炯根在比賽過程中直接以膝蓋壓住金春理胸口，引發許多爭議，大家紛紛為金春理抱不平，不過事後她霸氣表示「在3億獎金面前不分男女」，呼籲大家不要為了節目吵架，大方的態度讓人好感度直線上升，「欣賞金的態度」、「春理老師個性好可愛」。

NO. 7 尹誠彬（윤성빈）

職業：無舵雪橇選手（曾獲冬奧金牌）

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身為無舵雪橇選手的尹誠彬，初登場時就因為寬厚的肩膀、粗壯的手臂以及渾身上下結實的肌肉讓其他參賽者倍感壓力，甚至被稱為「怪物級」參賽者。曾在平昌冬奧的無舵雪橇項目中拿下金牌的他，在節目中散發著非凡的霸氣。

身為被許多人看好的選手，伊誠彬在第2、3關的團體賽中都擔任隊長，帶領隊員們一路過關斬將，來到第4關的「希臘神話5項酷刑」。尹誠彬挑戰的「薛西弗斯之刑」目前尚未播出最後結果，需要推動100公斤巨石的體力關卡，再加上與多名好手同組競爭，堪稱所有觀眾最期待的「死亡之組」，「支持尹誠彬」、「他的爆發力根本是怪物」。

NO. 6 張恩實（장은실）

職業：摔角選手

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擁有17年摔角選手經驗的張恩實，酷似金多美的面容再加上170公分的高挑身材讓人印象深刻，一身結實的肌肉以及在節目中展現的各種高超格鬥技巧更是吸粉無數，甜美臉蛋和強健體魄形成的反差讓人深深著迷。

在這場看起來會由生理男性佔盡優勢的體能之戰中，張恩實在第2關極為考驗體力的運沙團體賽中擔任隊長，以清晰的策略頭腦分配隊員的工作，在她的優秀指揮下成功擊敗另一組在體型上看起來較佔優勢的隊伍，雖然後來張恩實在第3關落敗，但出色的表現還是獲得大批粉絲支持，「被張恩實圈粉了」、「恩實超美的」、「甜姐外型強悍身材」。

NO. 5 車炫承（차현승）

職業：舞者（曾參加《單身即地獄》）

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曾參加過韓國戀愛實境節目《單身即地獄》的車炫承，除了模特兒的身分外同時也是宣美的御用舞者，在當時就因為精實的「野獸級性感立體腹肌」被網友們封為「巧克力歐巴」。本次參加《體能之巔》挑戰極限，雖然周圍充滿了各種怪物級肌肉選手，但車炫承比例絕佳的身材以及帥氣的外貌仍是眾所矚目的焦點。

車炫承在節目初期就有不少先前看過《單身即地獄》的觀眾支持，在比賽過程中也持續吸引許多粉絲，在節目中也一路闖過了3關，雖然最後沒能通過第4關希臘神話酷刑的考驗，但依然擁有超高人氣，「是去年在單身即地獄引起熱烈討論的巧克力歐巴」、「車炫承加油」。NO. 4 沈音燈

職業：皮拉提斯老師、模特兒

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YouTube頻道擁有141萬訂閱數的沈音燈，在節目中無疑是許多人心目中的女神。曾在2016年NABBA獲得運動模特兒冠軍的她，是一名身經百戰的皮拉提斯教練，無懈可擊的性感身材、亮眼的外貌再加上在節目中出色的表現，讓她獲得大批粉絲支持。

沈音燈和張恩實可說是節目中最被看好的2名女性選手，沈音燈在第2關的運沙團體賽中落敗，但後續又成功在復活賽中勝出重回賽場，讓她的支持者們全都嗨翻。雖然最後在第3關的拖船關卡中未能晉級，不過在粉絲心中已是最強女力代表之一，「我只想看音燈比賽」、「音燈超棒的」、「音燈那麼瘦，但她3項都做得滿好的」。

NO. 3 金景鎮（김경진）

職業：農夫

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在一片滿是健身教練、運動選手的參賽者當中，「農夫」這個與眾不同的職業讓金景鎮一開始就受到矚目。務農5年的他最初也是一名教練，並且曾在大學的模特兒系及體育系授課，充滿肌肉的精實身材，再加上帥氣的臉孔，讓他迷到一票粉絲，更獲得「猛男農夫」、「最帥農夫」的封號。

雖然金景鎮在第1關的爭球肉博戰就落敗，不過他和「巧克力歐巴」車炫承2人的近身戰，堪稱節目中顏值最高的格鬥組合，讓觀眾們大飽眼福，面對他的淘汰也有許多人超級不捨，「第1組的農夫好帥」、「農夫最正」、「居然有農夫系帥哥」、「分享帥農夫IG」。

NO. 2 秋成勳（추성훈）

職業：格鬥選手

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從3、4歲就開始練習柔道的車成勳，之後從事格鬥運動長達17年的時間，資歷豐富的他在節目中的表現也備受矚目。雖然年紀明顯長於其他參賽者，不過秋成勳憑藉著堅強的實力一路挺進第4關，被網友們封為「最強大叔」，也曾是大家看好的熱門奪冠選手之一。

雖然秋成勳在第4關「希臘神話酷刑」的「薛西弗斯之刑」中因為體力不及其他年輕選手而落敗，不過在賽後他也發表感言，表示未來自己會繼續努力，同時帥氣發話：「不要小看大叔了！」散發著王者氣息的秋成勳即使被淘汰仍有大批支持者，「秋成勳霸氣十足」、「我只服秋成勳」、「肌肉跟腦並用的大叔，太強了」。

NO. 1 南庚璡（남경진）

職業：摔角選手（國家代表隊）

IG：@ wrestler_nam

身為職業摔角選手的南庚璡，曾經代表韓國參加2014年及2018年2屆的亞洲運動會，並拿下男子125公斤組摔角競賽的銅牌，在2020年的亞洲摔角錦標賽中也獲得銅牌佳績，從這些經歷以及壯碩的體格中都可以感受到他不容小覷的實力。

不過真正讓南庚璡成為網路熱門話題的原因，是因為他長得和「亞洲天王」周杰倫非常神似，雖然體態上較為壯碩，不過五官的神韻讓人一看就秒想到周董。不只有明星臉，南庚璡的實力也非常出色，還在第2關運沙團體賽中擔任隊長，不過最後輸給了張恩實優秀的指揮能力，讓不少人覺得非常可惜，「巨巨版周杰倫真的是太像了」、「你們有看到周杰倫參加嗎」。

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分析說明：本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2022年08月21日至2023年02月16日，共半年。

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