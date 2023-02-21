已婚的曾姓男子上愛情公寓網站謊稱自己是單身，並以「曾印龍」假名以結婚為前提與高姓女子交往。曾男佯稱自己的公司遇到難關，請求高女幫忙。高女上當，並陸續於2018至2019年匯款與面交給曾男共173萬元。橋頭地院審理後，依犯偽造有價證券罪，處有期徒刑4年6月。

曾姓男子於2018年以暱稱「愛運動的羅賓」在交友網站愛情公寓申設帳號，謊稱單身，還說希望能交到知心又知己，甚至後半輩子相依相靠的伴侶。曾男在網鹿上認識高女，假意與高女交往。

曾男以「曾印龍」的名義與高女交往，兩人經過一段交往後，曾男謊稱其公司經營遇到問題，還以「曾印龍」名義填寫本票一張，誘使要與高女結婚，高女上當，為其擔保。

曾男之後陸續向高女借錢，請高女幫忙將錢匯到不知情的陳女的銀行帳戶，合計173萬元。之後曾男不僅沒還錢，還避不見面，高女察覺被騙，到橋頭地檢署按鈴提告。

曾男到案時辯稱，他只是向高女周轉了一些款項，並沒有詐欺她的意圖。橋頭地院法官審理後，依犯偽造有價證券罪，處4年6月徒刑，並追徵173萬元，以及沒收本票一張。