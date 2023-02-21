石墻村環境改造讓圍牆角落整潔乾淨引人佇足。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

111年度苗栗縣社區規劃師駐地輔導計畫成果發表會，21日上午移師至公館鄉石墻社區辦理，縣長鍾東錦頒發參與環境改造的社區感謝狀，並頒獎表揚評選出的前3名績優社區，藉以鼓勵各個社區再接再厲改造環境，打造美好的家園。

縣府從民國91年迄今，透過內政部營建署補助，積極推動「苗栗縣社區規劃師駐地輔導計畫」已邁入第21年，總補助金額已達8100萬元，約計245個社區環境改造點。

往年成果展都在縣府舉辦，從去年開始移師到鄉鎮地區辦理，今年縣府在公館鄉石墻社區舉行，除了能夠感受社區規劃師的成果，同時深刻體會社區團隊藉由在地文化，帶動社區民眾積極參與環境改造，使社區夥伴對自己生活環境產生情感，進而達到自主維護管理的目標。

111年社區規劃師計畫以「苗繪願景、同心協栗」為特色主題，除了輔導團隊台灣社區培力學會與銅鑼灣創生發展協會合作改善銅鑼火車站旁舊倉庫，補助40萬元辦理的示範點外，約有13個社區參選環境改造，經評比後徵選出12個社區，每社區補助15到40萬辦理，在環改造完成後，經中央委員及專家學者現地評選出金獎、銀獎、銅獎的5個辦理環境改造績優單位。

今天在公館鄉石墻社區舉辦的111年度苗栗縣社區規畫師駐地輔導計畫成果發表會，由縣長鍾東錦、縣議員孫素娥、徐筱菁、張志宇、許櫻萍、曾美露、公館鄉長何在鑫、鄉代會主席趙興邦、代表、村長等人共同啓動，並頒發參與環境改造的社區感謝狀，頒獎表揚辦理環境改造的績優協會。

縣長鍾東錦指出，社規師駐地輔導計畫由社區幹部帶領社區民眾共同改善社區環境的計畫，111年社區規劃師也有許多青年團隊加入，希望社區幹部與青年共同參與，透過經驗傳承、激發創新與作為，共同為家園的環境改造努力，縣府將持續爭取營建署補助經費，期望各社區再接再厲打造美好家園。

頒發感謝狀的社區：頭份市民族社區發展協會、珊湖社區發展協會、下興社區發展協會、苗縣村耕農業生產合作社、三義鄉雙湖社區發展協會、後龍鎮溪洲社區發展協會、通霄鎮通灣社區發展協會、銅鑼鄉中平社區發展協會。

頒獎表揚評選環境改造績優協會：金獎：苗栗縣生產力發展協進會，銀獎：竹南鎮塭內社區發展協會、牧羊人青少年關懷協會，銅獎：頭份市後花園產業文化觀光發展協會、三灣文化產業觀光發展協會。

其中，苗栗縣生產力發展協進會更是透過本計畫施做的成果，榮獲由內政部營建署舉辦的城鄉魅力大賞獎及高雄市建築經營協會舉辦的建築園冶獎。