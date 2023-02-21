在全台鬧蛋荒之際，新北市林口的在地蛋品公司，今（21）日透過區公所，捐贈2000顆雞蛋給林口地區列冊關懷的獨居長輩和社福團體，讓弱勢族群的生活得到照顧；此外，長期捐助區公所獨老關懷物資的企業也跟進響應，增加每季關懷物資的數量，減少獨居長輩和弱勢家庭的生活負擔。

林口仁愛里里長劉鴻橋表示，里內部分依賴社福補助、民間愛心或市府實物銀行物資接濟維持生活的獨居長輩，接受到這波蛋量不足、蛋價飆漲的影響，使得生活變得更加拮据，甚至有部分長輩過著煮一餐吃三餐的生活，令人十分不捨。

全台鬧蛋荒，使得蛋價飆漲，也讓弱勢族群生活負擔更大。（林口區公所提供）

所幸，在疫情期間就秉持企業責任回饋社會的永成蛋品股份有限公司，本就長期捐助物資給弱勢團體，在此刻也再度伸出援手，透過區公所捐贈2000顆雞蛋，給公所列冊關懷的獨老長輩以及社會福利團體，也獲得長期捐助關懷物資的成台鋼鐵響應，特別增加每季關懷物資的數量，減少弱勢族群的生活負擔。

新北市社會局長張錦麗表示，最近麵粉、雞蛋等民生物資漲價，對許多民眾的生活造成了不小的衝擊，非常感謝企業響應新北市好日子愛心大平台愛心捐贈，也感謝第一線的社會福利團體、區公所、里鄰長及志工，及時將社會關懷送達。另外也希望各界一起攜手多多發掘和關懷有需要協助的家戶和居民。

林口區長廖武輝表示，這波蛋價上漲也帶動各項民生必需品，勢必對弱勢民眾的生活造成影響，感謝在地商家永成蛋品對於社會的關懷，而他們即時的愛心也提醒大家在物價飛漲的時期，更應該對獨居和需要協助家庭困境多加注意，關懷愛心更不能凍漲，區公所也將在最短的時間內結合區內社會福利團體、里鄰長及志工將企業的愛心送到有需要的家戶和個案手上。