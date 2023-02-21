國民黨中央近日遭爆考慮在立委初選時納入「大局條款」，將優先提名現任或不具民選公職身分者出戰。雖然黨中央已澄清無此事，但國民黨桃園市黨部前副主委、退役少將于北辰驚爆，此條款早在2019年時就討論過，且雖然近日已引起黨內爭議，但他認為國民黨主席朱立倫最後仍有可能會推動。

2021年退出國民黨的于北辰，今（21）日在Yahoo TV節目《鄉民大會》表示，過去他開過許多國民黨的核心會議，開會前需繳交手機，還要簽保密條款絕對不可洩漏內容，但會開完3小時後就會在媒體上看到消息人士、知情人士或是黨政人士說出來，且過去被透露過的消息也確實是正在討論中的內容，因此他認為此次傳出的大局條款絕非空穴來風。

「2019年就討論過這個，當時不叫大局條款，當時叫『中央地方執政最大席次化』！」于北辰透露，2019年時也有很多人認為可以挑戰立委，所以各縣市才一度討論要讓中央地方最大席次化，但後來還是希望派最強的出戰，案子才被否決。

于北辰直言，朱立倫說有黨無我，代表國民黨不是非誰不可，而是要非贏不可，但若以競爭同區立委席次的徐巧芯及現任立委費鴻泰來解釋「非贏不可」，是當這兩人出戰都能選贏時，不論贏1000票還是10票都是贏，但如果能同時拿下立委及議員的席次，才是真正的最大贏家。

「不見得不會推！」于北辰認為，不論目前基層黨員、年輕世代或年長世代是支持還是不支持，朱立倫應該都已經把大局條款納入參考，「以他的個性，他如果覺得這對他的黨有最大化的執政能力，他會推！這太多例子了！」。不過，朱立倫昨日否認有該條款，並強調「謠言止於智者」。