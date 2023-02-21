連江縣長王忠銘、立法委員陳雪生、連江縣議員曹以標、陳書建等人19日赴陸展開交流行程，今（21）天上午到連江縣人民政府，為馬祖經貿文化交流進行更深入地探訪，對岸針對公共、經貿事務提出互助項目，逐步強化雙方合作的默契。

連江縣人民政府縣長高雙成。（連江縣政府提供）

陸方與會成員包括連江縣人民政府工信局、水利局、海漁局、旅發中心等單位，陸方分別以兩大方向提出可合作的項目。公共事務方面希望建立穩固的聯絡橋樑，雙方都能為相關單位所落實的措施聯合執法，包括非法採砂、海漂垃圾、無牌快艇、人道救援等治理。

連江縣長王忠銘一行人19日赴陸展開交流行程，今（21）天上午到連江縣人民政府。（連江縣政府提供）

另一方面談到經濟發展，實現兩岸通橋、水、電、氣的「新四通」願景，明確回應我方的需求，請我方揀選馬祖側工程的上岸點，一個好的開始，才是加速計劃的關鍵，進一步深化合作建立默契。

王忠銘表示，這幾天相繼到訪福建省、福州市、馬尾區會晤官員們，今天率團抵達連江縣人民政府；福州有「榕馬會談」的協商機制，馬尾有「兩馬交流」作為基礎，在連江則倚靠「連江論壇」作為合作窗口，積極在各個產業推行民間經貿合作，期待未來讓兩地關係愈來愈緊密。